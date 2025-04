Czytaj więcej Wojsko Polskie Wojsko Obrony Terytorialnej wyszkoli snajperów Wojska Obrony Terytorialnej chcą wyszkolić nie tylko strzelców wyborowych, ale też snajperów. W k...

Dokumenty pokazujemy ekspertom w Polsce od broni. – W mojej opinii WOT mógł używać na tej strzelnicy GROT-ów, bo to karabinki, których pocisk jest o połowę lżejszy od pocisków AKMS-ów, czyli kałasznikowów, które są wpisane do atestu z 2003 r. Chociaż pocisk ma mieć również miękki rdzeń – mówi nam światowej klasy ekspert w tej dziedzinie, prosząc o anonimowość. Nie uważa jednak, że nie ma problemu. – Strzelnica nie była przystosowana do tak intensywnego strzelania. Z jaką intensywnością i częstotliwością WOT oddawał pociski i czy strzelał do tarczy? Poza tym dużo łatwiej o zniszczenie obiektu, gdy się pudłuje – dodaje były żołnierz, ekspert strzelectwa.

15 tys. strzałów w weekend? Strzelnica zniszczona, po dwóch latach musi przejść remont. Kto za to odpowiada?

Okazuje się, że strzelnica, która w 2022 r. była po kapitalnym remoncie, musi zostać ponownie wyremontowana. Jej koszt oszacowano na pół miliona złotych. Areszt śledczy nie podpisał specjalnej umowy z WOT na korzystanie ze strzelnicy, w tym podziału obowiązków i praw, np. pokrycia kosztów zużycia lub zniszczenia – pokryje je więc służba więzienna. – Jestem zdziwiony, że ta strzelnica jest ponownie remontowana. Ona była w 2022 r. w doskonałym stanie – mówi nam osoba, która certyfikowała tą strzelnicę.

Centralny Zarząd Służby Więziennej odpowiada nam, że „remont strzelnicy w 2024 r. wynikał z naturalnego procesu zużycia elementów eksploatacyjnych osi 50 m (elementu kulochwytu głównego, osi antyrykoszetowych, transporterów, tarcz etc. – w dalszym ciągu istniała możliwość realizacji szkoleń na osi 25 m)”. Właśnie na osi 50 m (trzy stanowiska) strzelał WOT. CZSW zapewnia też nas, że „przeprowadzona analiza nie wykazała nieprawidłowości w użytkowaniu strzelnicy”, a „w szczególności nie stwierdzono, aby podczas zajęć prowadzonych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej była stosowana niewłaściwa amunicja. Zarówno broń, jak i amunicja, wykorzystywane były zgodnie z wymogami i parametrami określonymi w ateście strzelnicy”.

Służba Więzienna przyznaje, że „żołnierze WOT stosowali amunicję z rdzeniem stalowym 5.56 x 45 mm”, a „warunki techniczne pozwalają na używanie podczas strzelań amunicji z rdzeniem stalowym o energii nieprzekraczającej 2 200 J. Zastosowanie powyższej amunicji jest dopuszczone od początku istnienia strzelnicy”.

Krystian Sobczak, który odszedł ze służby, wystąpił o informację publiczną do dyrektora aresztu. Pyta o to, ilu żołnierzy WOT korzystało ze strzelnicy z podziałem na każdy miesiąc i ile broni wystrzelono. Odmówiono mu odpowiedzi. – Jeśli prawdziwa jest informacja że w jeden weekend WOT strzelał na osi 50 m 15 tys. pocisków o stalowym rdzeniu, a takich stanowisk było trzy, to daje to po 5 tys. na jeden tor. To ogromna liczba! – dodaje ekspert strzelectwa.