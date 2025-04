- Mogą ruszyć na Ukrainę, jak to było w 2022 roku, ale też na Polskę czy państwa bałtyckie. Myślę, że taki ma pomysł (Putin-red.). Z tego, co otrzymuję od wywiadu wynika, że może szykować wojnę z państwami NATO w przyszłym roku – stwierdził Zełenski w połowie lutego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wówczas zapowiadał, że m.in. o tym chce porozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do rozmowy na temat manewrów Zapad-2025 jednak nie doszło, bo spotkanie 28 lutego w Białym Domu zakończyło się awanturą.

Co szykują Putin i Łukaszenko? Ekspert: sygnalizują to, jak i przeciwko komu mogą prowadzić wojnę

- Możemy przypomnieć też o manewrach Kaukaz-2008, które również były przykrywką do agresji i zmobilizowania wojsk przy granicy z Gruzją, wykorzystali te ćwiczenia do inwazji na Gruzję. Tego typu manewry sygnalizują to, jak i przeciwko komu Rosja i Białoruś mogą prowadzić wojnę. Od 1999 roku podczas tych manewrów jednoznacznie sygnalizują, że wrogiem jest dla nich Zachód, NATO, państwa graniczące od zachodu z Rosją i Białorusią – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Lorenz, koordynator programu „Bezpieczeństwo międzynarodowe” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM).

A to oznacza, że już we wrześniu pod pretekstem manewrów znaczne ilości rosyjskich wojsk zostaną przerzucone na Białoruś i mogą zjawić się przy granicy z Polską i państwami bałtyckimi, ale też na granicy Rosji z Finlandią. W ubiegłym roku Kreml utworzył dwa nowe okręgi wojskowe – leningradzki i moskiewski. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) nie miał wówczas wątpliwości, że Rosja „reaktywuje” te okręgi z myślą o wojnie z NATO. W ubiegłym roku Putin podjął też decyzję o zwiększeniu liczebności armii rosyjskiej do 2,2 mln ludzi (z 1,15 mln w 2022), z których 1,3 mln to żołnierze.

Wojna Rosji z Ukrainą trwa. Czy Putin może otworzyć drugi front?

- Największym zagrożeniem jest to, że przerzucone przez Rosję wojska pozostaną na terytorium Białorusi na stałe. Manewry będą też wykorzystywane do podważania wiarygodności NATO poniżej progu otwartej agresji zbrojnej. Dopóki Rosjanie są uwiązani w Ukrainie, trudno zakładać, że otworzą kolejny front i rozpoczną pełnoskalową agresję na państwa NATO – uważa ekspert PISM.