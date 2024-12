Czy jesteście w stanie monitorować taką rurę na całej długości?

Zgodnie z prawem elementy, które znajdują się na polskich wodach – mówimy zatem o morzu terytorialnym i tzw. wyłącznej strefie ekonomicznej. Ale te instalacje znajdują się także dalej od naszego brzegu np. Baltic Pipe wychodzi z Niechorza, a wcześniej znajduje się na wodach duńskich i norweskich. My nie wysyłamy okrętów do Norwegii, czy do Danii. W czerwcu 2023 r. w sojuszniczym dowództwie morskim MARCOM w Northwood powstała specjalna komórka, która koordynuje działania sojusznicze. Jeżeli cokolwiek by się stało, możemy działać z Duńczykami lub Norwegami.

Jakie okręty są potrzebne naszej Marynarce Wojennej w pierwszej kolejności?

Czekam na fregaty, które już powstają w ramach programu Miecznik. I na okręty podwodne, na zakup których niebawem zostanie podpisany kontrakt. Niebawem wejdą do służby kolejne niszczyciele min, będziemy mieli sześć takich jednostek. Są to okręty, które wprawdzie posiadają zdolności do poszukiwania min, ale te zdolności bardzo się przydają też w zabezpieczaniu umieszczonej pod wodą infrastruktury krytycznej. Mówimy też o okrętach, które zabezpieczają działania innych jednostek, w ramach programu Ratownik.

Zapadła decyzja polityczna o zakupie okrętów podwodnych. Czy został już wybrany konkretny dostawca tych jednostek?

Nie, tym zajmuje się Agencja Uzbrojenia. Ona też powinna określić kiedy takie okręty trafią do Marynarki Wojennej.

A pan kiedy chciałby mieć je w służbie?

Jutro (śmiech – red.), ale wiem, że jest to niemożliwe. Admirał Jerzy Świrski mawiał, że Marynarka Wojenna to ciągłości, cierpliwość i tradycja. My jesteśmy cierpliwi, ale gdybyśmy mogli je otrzymać jak najszybciej, bylibyśmy szczęśliwi.

