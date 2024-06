"Zdarzenie lotnicze": MiG-29 leciał nisko i uszkadzał dachy w okolicach wsi Szaleniec

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami dalsze czynności prowadzi Placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego” - czytamy w komunikacie.



Z informacji, które uzyskaliśmy od majora Macieja Kędzierskiego z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego wynika, że lekko uszkodzonych mogło być kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych. Uszkodzenia są drobne. - Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał fizycznie — powiedział nam rzecznik Bazy. Dodał, że oględziny na miejscu prowadzi Żandarmeria Wojskowa. - Wojsko pokryje wszelkie ewentualne straty, naprawimy uszkodzenia lub wypłacimy zadość uczynienie — dodał. Na miejscu oględziny obiektów prowadzą też pracownicy Urzędu Gminy Stare Pole.

Wojsko zapłaci za naprawę dachów uszkodzonych przez lot MiG-a

Dowództwo Generalne podało jednocześnie, że „Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków dochowując najwyższej staranności, aby przywrócić stan sprzed zdarzenia”.

Polska przekazała Ukrainie ok. 10 z 40 używanych przez nasze Siły Powietrzne poradzieckich myśliwców MiG-29. Myśliwce te produkowane były od 1983 roku — w tym czasie wyprodukowano ok. 1 600 egzemplarzy tego myśliwca.



Minimalna prędkość myśliwca MiG-29 to ok. 230 km na godzinę. Samolot ten może jednak latać z maksymalną prędkością 2 445 km na godzinę. Maksymalny pułap, na którym może lecieć myśliwiec MiG-29 to 17 500 m. Jego zasięg to ok. 1 800 km.