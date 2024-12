Zacięte walki w rejonie miasta Pokrowsk. Rosjanie posuwają się do przodu

Z codziennych komunikatów ukraińskiego dowództwa o sytuacji na froncie wynika, że kierunek pokrowski jest rejonem jednych z najzacieklejszych walk między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. W sobotę od północy do godz. 22:00 w tym rejonie frontu doszło do 41 starć zbrojnych, a siedem trwa. Rosjanie mieli zrzucić kierowane bomby lotnicze w rejonie Starej Mikołajowki i Nowej Połtawki oraz wysłać do ataku samoloty szturmowe. Rosjanie atakowali m.in. w pobliżu Myrolubiwki, Suchyjego Jaru, Szewczenki i Nowoołeniwki. Pokrowsk to nie tylko ważne centrum logistyczne ukraińskiej armii, w mieście tym znajduje się także kopalnia, która dostarcza węgla koksującego dla przemysłu stalowego.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1025. dniu wojny Rosji z Ukrainą Foto: PAP

Dowództwo operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk „Chortyca” poinformowało w sobotę, że siły rosyjskiego zniszczyły szereg ukraińskich pozycji w wioskach w pobliżu Pokrowska, poprawiając swe pozycje i zmuszając „po wyczerpujących walkach” wojska Ukrainy do odwrotu. W ciągu poprzedniej doby na kierunku pokrowskim doszło do 62 potyczek.

Słabnie pozycja wojsk ukraińskich w rejonie Pokrowska

Według ukraińskich władz, mimo pogarszającej się sytuacji w Pokrowsku pozostaje ok. 11 tys. cywilów, którzy od miesięcy muszą mierzyć się z ostrzałem. Infrastruktura krytyczna miasta - w tym instalacje zapewniające dostawy prądu, wody i gazu - zostały zniszczone.

Pokrowsk jest położony u zbiegu ważnych dróg i linii kolejowych. Miasto jest oddalone o ok. 20 kilometrów od administracyjnej granicy obwodu donieckiego. Od początku inwazji Rosjanie dążą do opanowania całości terenów obwodów ługańskiego i donieckiego, a prezydent Rosji Władimir Putin już w 2022 r. ogłosił aneksję tych ziem. Zdaniem analityków wojskowych, wobec utraty Pokrowska władze Ukrainy musiałyby się liczyć z możliwością zbliżenia się wojsk rosyjskich do środkowej części kraju.