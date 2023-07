05:34 Analityk z "Atlantic Council" kreśli scenariusze dla Rosji po buncie Jewgienija Prigożyna

Jeden ze scenariusz przewiduje rozpad Rosji na zwalczające się bloki.

04:59 Trwają ćwiczenia strategicznego lotnictwa Federacji Rosyjskiej

W ramach ćwiczeń dwa bombowce strategiczne Tu-95MS wylądowały w mieście Anadyr, w Czukockim Okręgu Autonomicznym - informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Czukocki Okręg Autonomiczny znajduje się naprzeciw amerykańskiej Alaski. W ramach tych samych ćwiczeń bombowce strategiczne Tu-160 wylądowały na lotnisku w Republice Komi.



04:26 Liczba ofiar śmiertelnych ataku na Lwów wzrosła do siedmiu

Maksym Kozicki, gubernator obwodu lwowskiego poinformował w czwartek wieczorem, że pod gruzami budynku trafionego przez rosyjską rakietę we Lwowie, znaleziono ciało siódmej ofiary.



04:22 Wicepremier Ukrainy: Trwają negocjacje ws. decyzji, które zostaną ogłoszone na szczycie NATO

Ołha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji, na antenie ukraińskiej telewizji oświadczyła, że wciąż trwają negocjacje na temat treści dokumentów i decyzji ws. Ukrainy, które zostaną przyjęte i podjęte na szczycie NATO w Wilnie. - Trwa dyskusja dotycząca dokumentów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, które będą przedstawione przez poszczególnych sojuszników z NATO, na dziś, Sojusz nie ma zastrzeżeń co do tego formatu - podkreśliła. Jednocześnie Stefaniszyna zaznaczyła, że gwarancje nie zastąpią członkostwa w Sojuszu.



04:19 W okupowanej części obwodu zaporoskiego Rosjanie stworzyli bazę wojskową w dziecięcym sanatorium

Informacje takie przekazuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W rejonie berdiańskim obwodu zaporoskiego Rosjanie mieli stworzyć bazę na terenie sanatorium dziecięcego "Wiosna". Na terenie sanatorium, w pobliżu jego zabudowań, Rosjanie mieli rozmieścić sprzęt wojskowy. W sanatorium stacjonuje obecnie ponad 800 żołnierzy - podaje ukraiński Sztab Generalny.



04:17 Szef Pentagonu rozmawiał z ukraińskim ministrem obrony

Lloyd Austin w czasie rozmowy telefonicznej z Ołeksijem Reznikowem przedstawił ukraińskiemu Ministrowi Obrony długofalowe plany wsparcia Kijowa "na polu bezpieczeństwa" - informuje Pentagon. Austin i Reznikow rozmawiali też o sytuacji na ukraińskich frontach.



04:09 Amerykanie drugi dzień z rzędu oskarżają Rosję o niebezpieczne manewry nad Syrią

CNN, cytując Siły Powietrzne USA podaje, że drugi dzień z rzędu Amerykanie oskarżają rosyjskich pilotów w Syrii o wykonywanie "niebezpiecznych manewrów wobec amerykańskich dronów". W wydanym oświadczeniu dowódca amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) podaje, że amerykański dron MQ-9 Reaper wykonywał w czwartek misję, w trakcie której miał niszczyć cele Państwa Islamskiego w Syrii, gdy zbliżyły się do niego rosyjskie myśliwce. Jeden z nich miał zacząć wystrzeliwać flary, co zmusiło operatora drona do rozpoczęcia manewrów mających na celu ich ominięcie. Rosyjskich pilotów myśliwców Su-35 o "nieprofesjonalne zachowanie" oskarżyły też siły zbrojne Francji - miało to mieć miejsce, gdy dwa francuskie myśliwce wykonywały misję niedaleko granicy Iraku z Syrią. Z kolei rosyjska armia oskarża siły amerykańskiej koalicji w Syrii o naruszanie granic zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Syrią w związku z ćwiczeniami Sił Powietrznych Syrii i Rosji.



