Biden powiedział CNN, że amunicja kasetowa zostanie wysłana na "okres przejściowy", dopóki USA nie będą w stanie wyprodukować więcej artylerii 155 mm.

- To jest wojna oparta na amunicji. Im kończy się amunicja, a my mamy jej mało - mówił Biden. - Dlatego też w końcu przyjąłem zalecenie Departamentu Obrony, aby - nie na stałe - ale pozwolić na ten okres przejściowy, kiedy zdobędziemy więcej sztuk amunicji 155 mm dla Ukrainy - dodał.

Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone nie podpisały się pod konwencją dotyczącą zakazu używania amunicji kasetowej, ale mimo to nie było łatwo go nakłonić, by przekazał takie wyposażenie Ukraińcom.

Biden w niedzielę udaje się do Europy na tygodniową podróż, w tym na szczyt NATO na Litwie, gdzie wojna Rosji z Ukrainą, a także dążenie władz w Kijowie do przystąpienia do NATO, są kluczowymi kwestiami, które będą poruszane.

Amunicja kasetowa - co to jest?

Amunicja kasetowa to rodzaj amunicji zawierający od kilku do kilkuset mniejszych ładunków. W określonym momencie te dodatkowe ładunki są uwalniane z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową. 30 maja 2008 podczas konferencji w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych.

Konwencji w tej sprawie nie ratyfikowały jednak USA (podobnie jak Ukraina, ale też np. Polska). Rosjanie mają regularnie używać broni kasetowej na Ukrainie. Tego rodzaju amunicji używa też Ukraina.