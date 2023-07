Scenariusz drugi: Do władzy dochodzi nowy Putin

Drugi scenariusz przewiduje zmianę reżimu na Kremlu. Analityk przypomina, że w 1991 roku pucz Giennadija Janajewa nie obalił Michaiła Gorbaczowa, ale osłabił jego rządy na tyle, że Gorbaczow stracił władzę do końca tego roku.

W tym scenariuszu - jak pisze Cimmino - Putin podzieli los Gorbaczowa. Prezydentowi Rosji nie uda się odbudować swojej pozycji politycznej, a wewnętrzni rywale skonsolidują siły i będą oczekiwać na właściwy moment do uderzenia.



Mierząc się z zagrożeniem wewnętrznym Putin nie będzie mógł skupiać się na wojnie na Ukrainie, będzie też musiał przesunąć część sił bezpieczeństwa na "front rosyjski", gdzie będą miały chronić go przed potencjalnymi spiskowcami. Może to - jak twierdzi Cimmino - ułatwić ukraińskiej armii dokonanie przełamania na froncie, odniesienia wyraźnego sukcesu i załamania morale wśród rosyjskich żołnierzy. Ci ostatni powrócą do Rosji pełni gniewu na kierownictwo państwa za wysłanie ich na krwawą wojnę, w której Rosja ponosi porażkę.



W tym momencie - jak pisze Cimmino - przeciwnicy Putina uderzą. "Być może Prigożyn i Grupa Wagnera odrodzą się na Białorusi i przeprowadzą kolejny marsz na Moskwę" - pisze analityk. Cimmino pisze też, że siły nacjonalistyczne mogą wykorzystać niezadowolenie wracających do Rosji z frontu żołnierzy, by zbudować własne, miniaturowe armie. Ostatecznie Putin - jak pisze Cimmino - zostanie zabity lub zmuszony do przejścia na "emeryturę".