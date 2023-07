Franek Sterczewski: „To nieprawda, że protesty w Paryżu dzieją się z inicjatywy jakiejś grupy migrantów czy uchodźców. To są działania obywateli i obywatelek Francji. Przez wiele lat francuska polityka migracyjna miała wady, przez co system integracji nie był wystarczająco skuteczny. Lecz to wina polityków, którzy ten system tworzą, a nie jednostek, które są tego ofiarami”.