13 min. 8 sek.

Mariusz Rożen: Jak się buduje innowacyjne firmy na Podkarpaciu | PFNI 2025

Tutaj nie ma wielkich korporacji. Tutaj młodzi ludzie mogą rozpocząć pracę w takich firmach jak ZEN, gdzie cenimy sobie człowieka jako człowieka. Skupiamy się na tym, żeby faktycznie realizować innowacje, a nie tylko na papierze pokazywać, że jesteśmy innowacyjni. Naszym celem jest to, żeby młodzi ludzie mogli się rozwinąć razem z firmą i zbudować sobie przyszłość. Ja osobiście jestem tego świetnym przykładem – mówi Mariusz Rożen, członek zarządu fintechu ZEN.com.

