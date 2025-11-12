Znowu Darfur. Pierwsze ludobójstwo przebadane przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Już 31 października ONZ mówił o „setkach zabitych” w wyniku egzekucji – cywilów oraz schwytanych przez RSF nieuzbrojonych bojowników. Potem wspominano o przeszło dwóch tysiącach ofiar śmiertelnych.

– Na ulicach leżały ciała cywilów i ludzi w mundurach. RSF nie pozwalały ich chować – mówi „Rzeczpospolitej” Hujam Madani, która na początku wojny domowej uciekła z południowo-zachodniego Sudanu do Polski przez Erytreę i Egipt. Teraz robi w Warszawie doktorat z archeologii.

Al-Faszir to stolica stanu Darfur Północny i historyczna stolica całego Darfuru. Nazwę „Darfur” świat poznał dwie dekady temu, gdy doszło tam do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Pierwsze w historii dochodzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie ludobójstwa dotyczyło właśnie Darfuru. MTK wydało pierwszy nakaz aresztowania za ludobójstwo ówczesnego przywódcy Sudanu Omara Baszira.

Wykonawcami zbrodni na przedstawicielach miejscowych ludów Fur, Zaghawa i Masalit (około pół miliona zabitych) byli przede wszystkim dżandżawidzi, zbrojne formacje nomadów, poruszających się zazwyczaj na koniach albo na wielbłądach.

Jak się rozeszły drogi dwóch najważniejszych generałów? Najpierw razem oszukali polityków bez mundurów

Siły Szybkiego Wsparcia, które teraz spowodowały, że o Darfurze znowu się mówi, wyrosły z dżandżawidów. Przekształcenia dokonał Mohamed Hamdan Dagalo – jeden z dwóch generałów toczących teraz wojnę o Sudan. Na czele armii rządowej stoi generał Abd al-Fatah Burhan, przy okazji de facto przywódca Sudanu. RSF są zwane jednostkami paramilitarnymi, choć mają prawie wszystko, co ma i armia, z czołgami i artylerią włącznie.