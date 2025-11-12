Aktualizacja: 12.11.2025 05:18 Publikacja: 12.11.2025 04:26
Uciekinierzy z podbitego przez RSF miasta Al-Faszir w nowym obozie na północy Sudanu
Foto: AFP
Al-Faszir, inaczej El-Faszer, to niegdyś ćwierćmilionowe miasto (o obecnej populacji trudno coś powiedzieć) na zachodzie Sudanu. RSF, czyli Siły Szybkiego Wsparcia, odbiły je pod koniec października z rąk armii rządowej, po kilkunastomiesięcznym oblężeniu.
Napływają stamtąd nagrania, na których bojownicy RSF pozują przy zwłokach i chełpią się swoimi zbrodniami, nawet z radością określają je mianem ludobójstwa.
Miasto jest niedostępne, nagrania z mediów społecznościowych analizują dziennikarze śledczy zachodnich mediów i czołowe organizacje humanitarne, takie jak Human Rights Watch. Potwierdzili m.in. prawdziwość filmu pokazującego egzekucję cywila, który wcześniej błagał o litość, ale usłyszał, że nie ma na nią szans, bo „jesteśmy tu, by zabijać”.
Już 31 października ONZ mówił o „setkach zabitych” w wyniku egzekucji – cywilów oraz schwytanych przez RSF nieuzbrojonych bojowników. Potem wspominano o przeszło dwóch tysiącach ofiar śmiertelnych.
– Na ulicach leżały ciała cywilów i ludzi w mundurach. RSF nie pozwalały ich chować – mówi „Rzeczpospolitej” Hujam Madani, która na początku wojny domowej uciekła z południowo-zachodniego Sudanu do Polski przez Erytreę i Egipt. Teraz robi w Warszawie doktorat z archeologii.
Al-Faszir to stolica stanu Darfur Północny i historyczna stolica całego Darfuru. Nazwę „Darfur” świat poznał dwie dekady temu, gdy doszło tam do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Pierwsze w historii dochodzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie ludobójstwa dotyczyło właśnie Darfuru. MTK wydało pierwszy nakaz aresztowania za ludobójstwo ówczesnego przywódcy Sudanu Omara Baszira.
Wykonawcami zbrodni na przedstawicielach miejscowych ludów Fur, Zaghawa i Masalit (około pół miliona zabitych) byli przede wszystkim dżandżawidzi, zbrojne formacje nomadów, poruszających się zazwyczaj na koniach albo na wielbłądach.
Siły Szybkiego Wsparcia, które teraz spowodowały, że o Darfurze znowu się mówi, wyrosły z dżandżawidów. Przekształcenia dokonał Mohamed Hamdan Dagalo – jeden z dwóch generałów toczących teraz wojnę o Sudan. Na czele armii rządowej stoi generał Abd al-Fatah Burhan, przy okazji de facto przywódca Sudanu. RSF są zwane jednostkami paramilitarnymi, choć mają prawie wszystko, co ma i armia, z czołgami i artylerią włącznie.
Generałowie Burhan i Dagalo do kwietnia 2023 r. współpracowali. Stali na czele Rady Suwerennej, najwyższego organu władzy w Sudanie, utworzonego po obaleniu w 2019 r. wspomnianego dyktatora Omara Baszira (rządził 30 lat). Sudan, dekadę po innych krajach arabskich, przeżył swoją rewolucję. I jak w większości z nich niewiele z niej wynikło.
Cywile i wojskowi mieli się dzielić władzą w Radzie w okresie przejściowym, po którym miały nadejść wybory i demokracja. Generałowie nie dopuścili jednak do władzy cywilów. Szybko się okazało, że junta pozostała u władzy, pozbywając się jedynie kłopotliwego szefa, Baszira. Kłopotliwego, bo znienawidzonego przez naród i z powodu nakazu aresztowania wydanego przez trybunał w Hadze, uniemożliwiającego wyjście kraju z międzynarodowej izolacji.
Trwająca od 31 miesięcy wojna między Burhanem i Dagalo pochłonęła co najmniej 150 tys. ofiar śmiertelnych. Kilkanaście milionów z 50 milionów mieszkańców Sudanu opuściło swoje domy, większość to wewnętrzni przesiedleńcy, ale kilka milionów uciekło do sąsiednich krajów.
Emigranci z Sudanu organizują demonstracje w wielu krajach, jedna, pod hasłem „Al-Faszir upadło, świat nie może milczeć”, odbyła się w sobotę na placu Zamkowym w Warszawie.
Jednoznacznie była skierowana przeciw RSF i generałowi Dagalo. Choć o okrucieństwo są oskarżane obie strony. Także uczestnicy demonstracji, których znam, w 2023 r. mówili o wojnie dwóch złych generałów.
Teraz jest inaczej. – To już nie jest wojna generałów, lecz wojna RSF przeciw Sudańczykom – mówi „Rzeczpospolitej” Adil Abdel Aati, polityk liberalnej partii Sudan Przyszłości (do niedawna jej szef). Planował start w wyborach prezydenckich, ale ich wciąż nie ma.
Protest Wspólnoty Sudańskiej w Polsce. Warszawa plac Zamkowy 8 listopada
Foto: Jerzy Haszczyński
Adil Abdel Aati domagał się na demonstracji, by Zachód uznał RSF za organizację terrorystyczną, tak jak postąpił wobec Al-Kaidy, ISIS i Boko Haram.
– Kraje zachodnie wspierały RSF, dając pieniądze na powstrzymanie migracji w kierunku Europy – mówi polityk Sudanu Przyszłości.
Chodzi mu o tzw. Proces Chartumski, istniejącą od 11 lat platformę współpracy między krajami Rogu Afryki a krajami Unii Europejskiej, mającą na celu zwalczanie przemytu ludzi i rozwiązanie innych problemów „związanych z migracją”.
Foto: Rzeczpospolita
– Burhan wyszkolił RSF i był generałem dyktatora Baszira. I kiedyś za to odpowie, ale w tej chwili to nie podległa mu armia zabija Sudańczyków, lecz RSF. Na terenach kontrolowanych przez armię jest w zasadzie spokój, choć grasują bandy, zwłaszcza w Chartumie, ale to nie jest porównywalne z tym, co robią ludzie Dagalo – podkreśla Adil Abdel Aati.
Także Nagmeldin Karamalla-Gaibala, politolog i pisarz pochodzący z Sudanu, uważa, że Zachód, który oficjalnie promuje prawa człowieka, nie potępia RSF. W ogóle nie chce zajmować stanowiska, zasłaniając się twierdzeniem, że w Sudanie toczy się wojna domowa.
– Nawet jeżeli Burhan jest szatanem, to broni Sudańczyków przed mordami, gwałtami, przesiedleniami. Jest mniejszym złem. Dobrem byłyby rządy cywilów, rywalizacja partii, wybory. Jestem przeciwko rządom wojskowych – mówi „Rzeczpospolitej” Karamalla-Gaibala, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. – W rękach wojska jest 80 proc. majątku w Sudanie, wszystkie ważne przedsiębiorstwa. Ale to generałowie, którzy byli ulegli wobec reżimu Baszira, są bogaci. Zwykli żołnierze nie mają porządnych butów – mówi „Rzeczpospolitej” o sile gospodarczej armii i RSF Abd ar-Rahman Abbas, honorowy przewodniczący Wspólnoty Sudańskiej w Polsce.
Wszyscy rozmówcy wspominają o zaangażowaniu w sudańską wojnę innych państw. Szczególnie krytykują Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), uznawane za głównego sponsora RSF.
– Emiratczykom chodzi o surowce, zwłaszcza złoto. Mają też cel polityczny: zwalczanie Bractwa Muzułmańskiego, które uważają za zagrożenie dla siebie i dla regionu – mówi Nagmeldin Karamalla-Gaibala.
ZEA identyfikują generała Burhana i innych wysokich rangą wojskowych armii rządowej z islamistami z Bractwa Muzułmańskiego. Burhana wspiera natomiast Egipt, mimo że u siebie zwalcza z całą siłą Bractwo, a poza kwestią Sudanu raczej współpracuje z ZEA i korzysta z ich pomocy finansowej. Sojusze nie są oczywiste.
