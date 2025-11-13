10 min. 19 sek.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Aneta Łobodzińska: Na Podkarpaciu powstaje Dolina Dronowa | PFNI 2025

Dolina Dronowa to będzie miejsce do testowania, tworzenia i rozwijania technologii dronowych. Miejsce, gdzie spotkają się ci, którzy pracują nad rozwojem technologii dronowych, ale również ci, którzy chcą przetestować i certyfikować swoje już istniejące drony - mówią Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przewodnicząca Rady Programowej Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji oraz Aneta Łobodzińska, koordynator klastra dronowego.

