23 min. 7 sek.

Petros Psyllos: Jaka przyszłość ludzkości z AI | PFNI 2025

Nie wiemy, do czego doprowadzi rozwój AI. Są optymiści, którzy uważają, że jako cywilizacja dużo dzięki temu zyskamy. Będziemy mogli, uwolnić się od nudnych, rutynowych rzeczy. Z kolei pesymiści są przekonani, że AI może się wymknąć w pewnym momencie spod naszej kontroli. Ja jestem gdzieś tak pośrodku – mówi Petros Psyllos, programista, specjalista w zakresie sztucznej inteligencji

