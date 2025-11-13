10 min. 1 sek.

Władysław Ortyl, Podkarpacie: ekosystem do tworzenia innowacji | PFNI 2025

Jeżeli tutaj, na Podkarpaciu, inwestujemy w edukację, w naukę, a szczególnie w ludzi młodych, to jest inwestycja w przyszłość. Chcielibyśmy, aby znakomita większość tych, którzy są w tym procesie, osiągnęła w swoim życiu coś, co się nazywa wynalazek, innowacja, wdrożenie nowych technologii, nowych procesów technologicznych, informatycznych. Żeby oni pracowali na rzecz Podkarpacia. Jeżeli to się nie uda, to pracowali na rzecz naszego kraju. Na Podkarpaciu mamy całe instrumentarium, ekosystem, który sprawia tutaj można być innowacyjnym i kreatywnym – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

