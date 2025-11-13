12 min. 1 sek.

Martyna Łuszczek: Ściągajmy najzdolniejszych do Polski | PFNI 2025

Wydaje mi się, że firmy w Polsce zbyt późno wyłapują młodych i utalentowanych. Ci ludzie potrafią trafić już na rynek zagraniczny i wspierać tamtejszy kapitał. Na uczelniach za granicą zauważyłam, że one ściągają tych najzdolniejszych, chcą ich uczyć, chcą im oferować staże z intencją, aby pozostali na miejscu. Dlaczego my tego w Polsce nie robimy? Twórzmy przestrzenie do tego, aby biznes wchodził na uczelnie publiczne i prywatne, aby oferował atrakcyjne staże – mówi Martyna Łuszczek, ambasador Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji, obecna na liście najlepszych 50 studentów świata.

