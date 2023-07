Na żadnym ze zdjęć nie widać kształtów na dachu reaktora numer trzy.

Wołodymyr Zełenski alarmował we wtorek: Ładunki wybuchowe na dachach reaktorów elektrowni jądrowej

Woodymyr Zełenski mówił we wtorek, że Rosjanie umieścili ładunki na dachach niektórych reaktorów "być może po to, by symulować atak Ukraińców na elektrownię".



Zełenski mówił, że ładunki umieszczono na dachach reaktorów numer trzy i cztery.



Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej domaga się dostępu swoich inspektorów do dachów reaktorów, a także do maszynowni i elementów systemu chłodzącego, by potwierdzić brak ładunków wybuchowych.



Reaktory Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są obecnie wyłączone, tylko jeden jest w stanie "gorącego wyłączenia", co pozwala - w razie potrzeby - względnie szybko go uruchomić.

Reaktory elektrowni wyłączono ze względu na niestabilne dostawy prądu do systemu chłodzenia reaktorów, ze względu na częste uszkodzenia linii wysokiego napięcia w wyniku ostrzałów.