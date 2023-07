Do rana syryjski wywiad wojskowy i rosyjscy członowie armii ściśle koordynowali działania w celu odizolowania i kontrolowania najemników.

Najemnicy z Grupy Wagnera opuścili Syrię. Polecieli do Mali

24 czerwca członkowie Grupy Wagnera w Syrii zostali wezwani o podpisanie nowych kontraktów, na mocy których będą podlegać bezpośrednio rosyjskiemu Ministerstwu Obrony. Ich wynagrodzenie również zostało obniżone.

Ci, którzy nie zgodzili się na nowe warunki, zostali odesłani w kolejnych dniach odesłani. Syryjscy urzędnicy mieli być zaskoczeni, że tak niewielu zdecydowało się na porzucenie misji.

Od 25 do 27 czerwca wykonano co najmniej trzy loty z Latakii w Syrii do Bamako, stolicy Mali, gdzie Grupa Wagnera również prowadzi działalność.