– To trzy tysiące ludzi, prawdziwych mężczyzn, którzy mają stałą pracę, ale powiedzieli, że są gotowi wziąć broń do ręki – ogłosił gubernator graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. To właśnie jemu będą podlegali.

Według jego informacji jeden pułk takiej obrony terytorialnej składającej się z „prawdziwych mężczyzn”, którzy z różnych względów nie mogą służyć w armii, już jest gotowy. Teraz trwa werbunek do następnego.

Rosyjscy gubernatorzy z obwodów leżących w pobliżu strefy działań wojennych próbowali już od zeszłego roku tworzyć własne oddziały obrony terytorialnej. Przynajmniej od czasu zwycięskiej, jesiennej ofensywy ukraińskiej w okolicach Łymanu i Bałaklii.

Obecnie, oficjalnie istnieją takie oddziały i posiadają broń (przynajmniej na papierze) w okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim. Jednak o jakichkolwiek uzbrojonych formacjach kolaboracyjnych z dwóch ostatnich obwodów nikt nie słyszał, choć okupanci rzeczywiście próbowali je formować.