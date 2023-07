Emerytowany wojskowy napisał, że jako drugi kierunek, co do którego prowadzący kontrofensywę mogą mieć duże nadzieje, to południem, w osi natarcia Hulajpołe- Berdiańsk. „To wprawdzie rejon obronnie przez Rosjan przygotowany, ale prawdopodobnie Ukraińcy uznali, że jest on dogodny do użycia wojsk pancernych i zmechanizowanych” - zaznaczył.

Kontrofensywa Ukrainy. Gen. Waldemar Skrzypczak ocenia szanse Ukrainy na odcięcie Krymu

Według generała swoisty „korytarz pancerny” o szerokości 10-12 km i długości ok. 60 km, w większości stepowy, może pozwolić na przecięcie stałego połączenia Krymu z Rosją. „To wręcz wymarzone warunki do szerokiego sforsowania wysychającego Dniepru siłami wojsk lekkich armii Ukrainy i uderzenia od tyłu na rosyjskie zgrupowanie broniące się na Zaporożu” - stwierdził, dodając, że „operacja powinna zakończyć się wyjściem wojsk ukraińskich na brzeg Morza Azowskiego i blokadą Krymu”.

„Te dwie operacje powinny być głównym zamiarem Ukraińców bo moim zdaniem na tyle dziś stać ich potencjał ofensywny” - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.