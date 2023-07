Dlaczego Rosjanie umieścili ładunki wybuchowe w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej?

O sprawie mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że ukraińskie źródła wojskowe mówią o możliwych rosyjskich prowokacjach w elektrowni.

ISW nie wyklucza możliwej rosyjskiej prowokacji w elektrowni, ale - zdaniem think tanku - jest mało prawdopodobne, by w wyniku takiej prowokacji doszło do poważnego incydentu związanego ze skażeniem radioaktywnym.



Ukraińskie źródła twierdzą, że nawet gdyby Rosjanie zdetonowali ładunki na dachach reaktorów, nie doszłoby do uszkodzenia reaktorów.

Rosjanie twierdzą, że Ukraina chce zaatakować elektrownię jądrową

Doradca szefa Rosatomu, Renat Karczaa twierdził, że Ukraińcy chcą ostrzelać elektrownię w nocy z 4 na 5 lipca (nic takiego nie nastąpiło) - takie wypowiedzi, zdaniem ISW, są elementem szerszej kampanii informacyjnej mającej obwinić Ukrainę za nieodpowiedzialne działania związane z Zaporoską Elektrownią Jądrową przed szczytem NATO w Wilnie.



Zaporoska Elektrownia Jądrowa to największa taka elektrownia w Europie. Rosjanie okupują ją od marca 2022 roku. Obecnie wszystkie reaktory elektrowni są wyłączone, ze względu na niestabilne dostawy prądu niezbędnego do ich chłodzenia.