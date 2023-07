Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ładunki wybuchowe na reaktorach Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej? Reakcja Rosji Nie ma podstaw, by twierdzić, że na dachach reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej pojawiły się ładunki wybuchowe - oświadczył Renat Karczaa, doradca szefa koncernu Rosenergoatom.

"Jakakolwiek nie byłaby geopolityczna sytuacja, jesteśmy wdzięczni w tych latach rosyjskiemu Ministerstwu Zdrowia, które umożliwiło nam uratowanie miliona osób szczepionkami Sputink, gdy z innych geograficznych kierunków nadal czekaliśmy na szczepionki" - napisał Szijjarto.



Szczepionka Sputnik V była pierwszą na świecie dopuszczoną do użycia szczepionką przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, ale zachodni eksperci twierdzili, że dopuszczono ją do użycia przed zakończeniem niezbędnych testów klinicznych i większość państw UE nie dopuściła ich do użycia.

Węgry przeciw wojnie, ale też przeciw dostawom broni na Ukrainę

Szijjarto w czasie konferencji prasowej z ministrem z Rosji powiedział, że Węgrzy chcą utrzymywać "wszystkie kanały informacyjne otwarte" z Rosją i zmierzać do "rozsądnej i pragmatycznej współpracy".



Szef MSZ Węgier potępił w ogólnych słowach wojnę, ale skrytykował dostawy broni dla Ukrainy i nie oskarżył bezpośrednio Rosji o inwazję.