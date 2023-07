05:25 Szanghajska Organizacja Wojskowa poszerza swoją zachodnią flankę

Członkami organizacji, która jest obecnie platformą polityczną, ale może w przyszłości przekształcić się w sojusz wojskowy, są Rosja, Indie i Chiny. Dziś pełnoprawnym członkiem SOW zostanie Iran, a organizacja rozpocznie też proces poszerzania o Białoruś.

Czytaj więcej Dyplomacja Iran dołącza do organizacji, której członkami są Chiny, Indie i Rosja Przywódcy państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) spotykają się we wtorek, na wirtualnym szczycie, którego gospodarzem jest premier Indii, Narendra Modi. W szczycie uczestniczyć będą m.in. prezydent Rosji, Władimir Putin i prezydent Chin, Xi Jinping.

05:05 Szef MSZ Ukrainy: Szkolenie naszych pilotów na F-16 nie zaczęło się zgodnie z planem

Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy, na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że szkolenie ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16 miało rozpocząć się w czerwcu, ale się nie rozpoczęło. - To znaczy, że harmonogram szkolenia zaczyna się zmieniać - dodał podkreślając, że może to oznaczać, iż ostateczna data przekazania zachodnich myśliwców Ukrainie może ulec zmianie.



04:35 Zełenski: Europa może być chroniona przed jakąkolwiek agresją tylko z Ukrainą w NATO

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przekonywał, że Europa może być chroniona przed agresją "tylko z Ukrainą i tylko z Ukrainą w NATO". - Dlatego musimy osiągnąć bezpieczną pewność co do naszej przyszłości w Sojuszu. Wtedy Rosja będzie musiała skupić się na swoim państwie - wreszcie o siebie zadbać, a nie o jakąś ekspansję - mówił Zełenski.



04:32 W nocy w kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Alarm obowiązywał w obwodach: kijowskim, sumskim, czernihowskim, połtawskim, zaporoskim i donieckim.



04:31 Przed północą trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło Dagestan

Hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 8 km, w rejonie Morza Kaspijskiego.



04:28 Władimir Putin weźmie udział w zdalnym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy

W szczycie wezmą udział przywódcy Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, Chin, Pakistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu, a także przywódcy państw-obserwatorów (Białorusi, Iranu i Mongolii. Przemówienie wygłosi prezydent Turkmenistanu, występujący w charakterze gościa, a także sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres. W czasie szczytu szczególna uwaga ma być przywiązana do rozszerzenia Organizacji. Szczyt ma skutkować zakończeniem procedury dołączania do organizacji przez Iran i rozpoczęciem procedury dołączania do organizacji przez Białoruś.



04:24 W Chimkach, na przedmieściach Moskwy, płonie była fabryka mebli

Ogień objął 2,3 tys. m2. W budynku płoną farby i lakiery. Z ogniem walczy 90 strażaków i 33 sztuki sprzętu.



04:22 Rosyjska armia informuje o ataku na wojskowy konwój w rejonie iziumskim obwodu charkowskiego

Ze słów szefa centrum prasowego Zgrupowania Wojsk "Zachód", Siergieja Żybińskiego wynika, że wskutek ostrzału przez rosyjską artylerię rakietową zniszczonych zostało pięć wyrzutni rakiet "Huragan".



