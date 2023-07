Kreml ociepla wizerunek Władimira Putina. Prezydenta odwiedziła ośmioletnia dziewczynka

Prezydent Rosji Władimir Putin gościł we wtorek na Kremlu ośmioletnią dziewczynkę i namówił ją, by przyłączyła się do niego w rozmowie telefonicznej z ministrem finansów, aby poprosić o dotację budżetową dla jej rodzinnego regionu.