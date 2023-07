Wołodymyr Zełenski: Rosja zabija obywatela Ukrainy, Mychajło Saakaszwilego

W czasie zdalnego przesłuchania przed sądem Saakaszwili wezwał do nałożenia sankcji na tych, którzy "zdradzili Ukrainę i Gruzję". Zarzucił obecnym gruzińskim władzą współpracę z Kremlem.



Ambasador Gruzji ma opuścić Ukrainę

"Wielokrotnie wzywaliśmy władze w Tbilisi do zaprzestania dręczenia (Saakaszwilego) i zgodę na jego powrót na Ukrainę. Nasi partnerzy, we współpracy z Ukrainą, oferowali różne opcje ratunkowe. Dziś nakazałem MSZ, by wezwało gruzińskiego ambasadora na Ukrainie, by wyrazić zdecydowany protest i poprosiło go o wyjazd do Gruzji w ciągu 48 godzin na konsultacje w jego stolicy" - napisał Zełenski na Twitterze.

"Raz jeszcze wzywam gruzińskie władze, by przekazały obywatela Ukrainy, Mychajło Saakaszwilego Ukrainie, aby mógł on poddać się niezbędnemu leczeniu i został objęty opieką. Wzywam naszych partnerów, by odnieśli się do tej sytuacji i nie ignorowali jej oraz ocalili tego człowieka. Żaden rząd w Europie nie ma prawa dokonywać egzekucji na ludziach, to podstawowa europejska wartość" - dodał prezydent Ukrainy.



W lutym pojawiła się informacja, że - gdyby władze Gruzji wyraziły na to zgodę - Saakaszwili mógłby być leczony w Polsce.