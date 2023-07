Obecnie wsparcie z Zachodu nie słabnie. Ukraińcy urzędnicy oceniają, że prowadzona kontrofensywa nie przyniosła do tej pory wielkich sukcesów, ale powolne przesuwanie się oddziałów było uzasadnione.

Linia frontu w południowej i wschodniej Ukrainie nie przesunęła się zbytnio w ciągu ostatnich miesięcy, dając rosyjskim wojskom dużo czasu na okopanie się i przygotowanie do kontrofensywy.

Według oceny waszyngtońskiego think tanku Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), niektóre z najbardziej strategicznych odcinków linii frontu są strzeżone przez wiele linii obrony, co bardzo utrudnia Ukraińcom ich przełamanie.

Przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Mark Milley powiedział, że tempo nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ukraińscy żołnierze walczą "o życie".

Zachód wspiera, ale to Ukraińcy przelewają krew

- Zapewniamy im tak duże wsparcie, jak to tylko możliwe, ale na koniec to ukraińscy żołnierze atakują przez pola minowe i okopy. Więc tak, oczywiście, idzie to trochę wolno, ale to część natury wojny - powiedział.