Atak dronów pod Moskwą. Rosja oskarża Ukrainę o międzynarodowy terroryzm

Litwa chce szybkiej ścieżki Ukrainy do NATO. "Inaczej Putin uzna to za słabość"

Prezydent Litwy, Gitanas Nauseda, wezwał przywódców NATO, aby ci odważniej zareagowali na dążenie Ukrainy do akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego na szczycie NATO w Wilnie. Zdaniem Nausedy wpłynie to pozytywnie na postawę ukraińskiej armii na polu walki.