05:00 Handlarz bronią, Wiktor But, kandydatem LDPR w wyborach lokalnych w Rosji

RIA podaje, cytując przedstawiciela LDPR, że But został wybrany na kandydata partii w wyborach do lokalnego parlamentu obwodu uljanowskiego w środkowej Rosji.

Czytaj więcej Polityka Rosja: Wiktor But, "pan życia i śmierci", wystartuje w wyborach Słynny handlarz bronią, Wiktor But, który w grudniu 2022 roku odzyskał wolność w wyniku wymiany więźniów między USA a Rosją (Rosjanie uwolnili wówczas amerykańską koszykarkę, Brittney Griner), wystartuje w wyborach lokalnych w Rosji z listy nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR).

04:31 W wyniku ran odniesionych w ostrzale Kramatorska zmarła ukraińska pisarka, Wiktoria Amelina

37-letnia Amelina została ranna 27 czerwca w wyniku ostrzału przez Rosjan restauracji w Kramatorsku przy użyciu pocisku Iskander. 1 lipca zmarła w szpitalu w Dnieprze. Amelina debiutowała w 2015 roku książką "Syndrom listopada, czyli Homo Compatiens" poświęconą wydarzeniom na Majdanie. W 2016 roku wydała książkę dla dzieci "Ktoś, czyli serce wody", a rok później - powieść "Dom dla Doma".



04:26 W ciągu tygodnia Rosjanie stracili na Ukrainie ok. 5 030 żołnierzy

Informacje takie przekazuje gen. Ołeksandr Pawliuk, wiceminister obrony Ukrainy. Z przekazywanych przez niego danych wynika, że między 26 czerwca a 2 lipca Rosjanie stracili 22 czołgi, 82 pojazdy opancerzone, 154 zestawy artyleryjskie, 13 wyrzutni rakiet i 5 zestawów przeciwlotniczych, a także 1 samolot, 85 bezzałogowych statków powietrznych, dwie rakiety manewrujące, 81 pojazdów (w tym cystern) i 31 jednostek specjalnego sprzętu wojskowego.



04:24 W okupowanym przez Rosjan Melitopolu jest więcej rosyjskich żołnierzy niż cywilów

Informacje takie przekazywał na antenie ukraińskiej telewizji ukraiński mer okupowanego Melitopola, Iwan Fedorow. Z jego słów wynikało, że w mieście pozostało ok. 60-70 tys. cywilnych mieszkańców, którzy twierdzą, że rosyjskich żołnierzy jest obecnie w mieście więcej niż cywilów. - Wróg wybrał Melitopol jako centrum logistyczne i dlatego jest tam tak wielu żołnierzy. To nie tylko ci, którzy są na froncie. Jest wiele osób odpowiedzialnych za tłumienie oporu - podkreślił Fedorow.



04:23 W obwodzie chmielnickim nad ranem rozległy się eksplozje

Jak informuje Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy eksplozje były wynikiem aktywności obrony przeciwlotniczej.



04:21 W nocy Rosjanie wystrzelili pociski Kalibr z wód Morza Czarnego

O zagrożeniu rakietowym informowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.



04:18 Korek na Moście Krymskim zmniejszył się do 6 km

Minister Transportu okupacyjnych władz Krymu, Nikołaj Łukaszenko, poinformował, że korek na Moście Krymskim, od strony wjazdu z Kraju Krasnodarskiego, zmniejszył się do 6 km. Czas oczekiwania na wjazd na Krym wynosił - według stanu na godzinę 22 - do 4 godzin. Z kolei kolejka samochodów wyjeżdżających z Krymu liczyła 300 metrów, a czas oczekiwania na wyjazd wynosił ok. 20 minut.