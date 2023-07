Życiorys Buta stał się kanwą scenariusza hollywoodzkiego filmu z 2005 roku "Pan życia i śmierci", w którym w rolę rosyjskiego handlarza bronią wcielił się Nicolas Cage.

Wiktor But kandydatem partii, która kiedyś przygarnęła zabójcę Aleksandra Litwinienki

But został aresztowany przez agentów amerykańskich w czasie pobytu w Tajlandii, w 2008 roku. Departament Sprawiedliwości USA określił go jako jednego z najbardziej aktywnych handlarzy bronią na świecie. But miał sprzedawać broń terrorystom i wrogom Ameryki od wielu lat. Rosjanin nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów.

Od 2007 roku politykiem LDPR jest Andriej Ługowoj, oskarżany przez brytyjskie władze o zabójstwo byłego oficera KGB i krytyka Władimira Putina, Aleksandra Litwinienki

Teraz RIA podaje, cytując przedstawiciela LDPR, że But został wybrany na kandydata partii w wyborach do lokalnego parlamentu obwodu uljanowskiego w środkowej Rosji.



Wcześniej But, po powrocie do Rosji, wstąpił w szeregi LDPR. Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji jest formalnie partią opozycyjną, ale wspiera rosyjskie władze m.in. w prowadzonej przez nie wojnie przeciw Ukrainie.



