Ukraińska kontrofensywa: Powolne przełamywanie rosyjskich linii obrony

– Nie obserwujemy wyjazdów okupantów z Melitopola. Wręcz przeciwnie, odnotowujemy przybywanie wciąż nowych oddziałów – powiedział Iwan Fiodorow, ukraiński mer okupowanego miasta.

Rosyjskie dowództwo coraz bardziej niepokoi się sytuacją w zaporoskich stepach. W trzech miejscach ukraińska armia prowadzi tam uporczywe ataki na rosyjskie pozycje obronne. Walki są ciężkie – według Ukraińców wzdłuż całego frontu Rosjanie zaminowali ok. 20 tys. km kw. terenu.

– Ukraińcy kontynuują taktykę pełzającego natarcia ograniczonymi siłami, póki nie zauważą, że powstały korzystne warunki do wprowadzenia do walki głównych rezerw – opisuje obecne walki separatysta z Doniecka Aleksandr Chodakowski. Według niego na zapleczu skoncentrowano do 40 ukraińskich batalionów, gotowych „runąć wzdłuż osi Orechowo – (okupowany) Tokmak”.

Na razie Ukraińcy posuwają się jednak powoli, ale cały czas ostrzeliwują rakietami rosyjskie zaplecze – właśnie Tokmak.