Bauer zwrócił uwagę, że Ukraińcy muszą forsować linie obronne, które czasem są głębokie na 30 km, dążąc do przełamania frontu.

Kontrofensywę Ukrainy admirał z Holandii porównał z desantem wojsk Aliantów w Normandii, w czasie II wojny światowej.

Uważam, że sposób w jaki Ukraińcy prowadzą kontrofensywę jest godny pochwały Admirał Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO

- Widzieliśmy w Normandii w czasie II wojny światowej, że sprzymierzonym zajmowało siedem, osiem, dziewięć tygodni, by dokonać przełamania linii obronnych Niemców. Więc nie jest to zaskoczenie, że nie idzie to szybko - ocenił ukraińską kontrofensywę admirał Bauer.

Przedstawiciel NATO: Ukraińska armia przeżywa bardzo trudny czas

W piątek stojący na czele amerykańskiego Połączonego Kolegium Szefów Sztabów gen. Mark Milley mówił, że ukraińska kontrofensywa będzie "bardzo trudna, bardzo długa i bardzo, bardzo krwawa".



Admirał Bauer ocenił, że siły ukraińskie postępują słusznie prowadząc działania ostrożnie, by uniknąć wysokich strat w czasie podejmowania prób przełamania frontu.