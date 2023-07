Podczas konferencji z ukraińskimi muzealnikami wiedzą podzielą się specjaliści i kuratorzy z polskich i europejskich instytucji. W programie konferencji znalazły się wykłady i warsztaty, od nauki skutecznej komunikacji i promocji, przez cyfrową digitalizację zbiorów po pozyskiwanie funduszy na obecne i przyszłe działania kulturalne.

OBMIN w ramach swojej działalności ufundował ponad 200 pensji dla pracowników ukraińskich muzeów, którzy pozostali bez pracy i środków do życia. Do placówek muzealnych przekazane zostały agregaty prądu, grzejniki, komputery, drukarki, materiały zabezpieczające dzieła sztuki. Rozpoczęły się też szkolenia online z digitalizacji zbiorów. Jednak fundacja ta powstała z myślą o tym jak wykorzystać wojenny kryzys, by wesprzeć muzea w ich modernizacji. Długofalowym celem jest również prezentacja ukraińskiej kultury w Europie.

Organizatorem konferencji są OBMIN, Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, Ambasada Niemiec w Warszawie, Urząd Miasta st. Warszawy, Instytut Goethego, Imre Kertesz Kolleg Jena.