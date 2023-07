Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, odniósł się w programie #RZECZoPOLITYCE do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że Polska nie prowadzi "polityki biegania z widłami" w kwestii zbrodni wołyńskiej. - Takie jest podejście do środowisk wiejskich ze strony tych, co mieszkają w wielkich miastach. Panu prezydentowi chłopi polscy – a 90 proc. ofiar ludobójstwa to było chłopi – są właśnie „od wideł”. Wielka elita jest od wielkich spraw, a chłopi są „od wideł” - powiedział duchowny w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.