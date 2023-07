NATO: Ukraina nie otrzyma myśliwców F-16 do przeprowadzenia kontrofensywy

Prawidłowe zastrzeżenie w kontrakcie kary umownej może okazać się zadaniem niełatwym. Stosunkowo często pojawiają się na tym gruncie błędy lub nieścisłości. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy strony umowy określają kary w sposób inny niż kwotowo. Jest to oczywiście dopuszczalne, ale trzeba unikać automatyzmu przy formułowaniu zapisów o takich karach. Należy też pamiętać, o ogólnych zasadach jakimi należy się wówczas kierować. Ma to niebagatelne znaczenie, bo zastosowanie w umowie błędnej konstrukcji kar umownych może prowadzić do nieważności takich zapisów.