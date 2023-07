"Nowaja Gazieta", dla której pracuje Milaszina, nie ukazuje się obecnie w Rosji, ponieważ jej redakcja zawiesiła działalność po zmianach w prawie medialnym przewidujących kary m.in. za opisywanie działań Rosji na Ukrainie jako działań wojennych. Rosyjski sąd niezależnie od tego odebrał gazecie koncesję. Redaktorem naczelnym pisma jest Dmitrij Muratow, laureat pokojowej Nagrody Nobla.



Jelena Milaszina i Aleksandr Niemow zaatakowani: Bili ich i mówili, że to ostrzeżenie

Milaszina i Aleksandr Niemow, towarzyszący jej prawnik, jechali do Groznego z lotniska, gdy zamaskowani mężczyźni zmusili ich samochód do zatrzymania się, po czym pobili jadące nim osoby. Milaszina i Niemow trafili do szpitala w Groznym.



Władze Czeczenii na razie nie skomentowały sprawy.

Napastnicy zgolili głowę dziennikarce, złamali jej kilka palców i oblali jej głowę zieloną farbą - podaje broniąca praw człowieka organizacja Memoriał. Dziennikarka, w czasie napaści, miała kilka razy tracić przytomność.