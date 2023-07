Stratedzy Białego Domu widzą jednak szansę na to, by von der Leyen została sekretarzem generalnym NATO po przyszłorocznych wyborach do PE.



Von der Leyen jest wprawdzie postrzegana jako faworytka przywódców państw UE do pozostania na stanowisku szefowej KE po wyborach do PE zaplanowanych na 2024 rok. Nie jest jednak pewne czy będzie w stanie pozyskać poparcie nowego Parlamentu Europejskiego, w którym silniejsze wpływy może zyskać prawica, sprzeciwiająca się polityce "Zielonego ładu" forsowanej przez obecną KE.

Von der Leyen miała mówić Bidenowi, że nie będzie mogła objąć żadnego stanowiska w NATO w tym roku

Wielu przywódców państw NATO ma opowiadać się za tym, by nową szefową NATO została kobieta. Jako kandydatkę na to stanowisko postrzegano m.in. premier Danii, Mette Frederiksen, która spotkała się kilka tygodni temu z Joe Bidenem w Białym Domu. Jednak Frederiksen sama wyłączyła się z tego wyścigu, po tym jak część krajów członkowskich zwróciła uwagę, że byłaby trzecim z kolei sekretarzem generalnym NATO wywodzącym się z państwa skandynawskiego.