Zaminowana Zaporoska Elektrownia Atomowa. Nadchodzi czas apokalipsy?

Pod koniec czerwca jednak ukraiński wywiad poinformował, że trzech rosyjskich menedżerów zarządzających elektrownią oraz część jej ukraińskiego personelu, która zgodziła się na współpracę z okupantami otrzymała polecenie wyjazdu do 5 lipca. Jednocześnie w pobliżu elektrowni miała się zmniejszyć liczba rosyjskich patroli wojskowych.

Ćwiczenia obrony cywilnej

Od czasu wysadzenia przez Rosjan 6 czerwca kachowskiej zapory na Dnieprze (i spowodowaniu katastrofalnej powodzi) panuje przekonanie, że zdolni są oni do wszystkiego.

Amerykański Institute for the Study of War (ISW) informuje obecnie, że ukraińscy urzędnicy mieli podobno zacząć przygotowania do opanowania skutków ewentualnej rosyjskiej dywersji elektrowni.

Choć sam ISW uważa, że „Rosja raczej nie będzie chciała doprowadzić obecnie do incydentu” .