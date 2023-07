Hiszpańska prezydencja w Unii Europejskiej z pomocą dla Ukrainy

Premier Sanchez zdecydował się nawet na symboliczny gest i 1 lipca, w dniu rozpoczęcia hiszpańskiej prezydencji, spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, którego zapewnił o wsparciu dla europejskich ambicji Ukrainy.

Związana z Ukrainą jest propozycja zwiększenia budżetu UE na lata 2021–2027. Po raz pierwszy w historii Komisja Europejska decyduje się na taki ruch, prosząc państwa o dodatkowe pieniądze. Znacząca ich część jest potrzebna Ukrainie – Bruksela proponuje 50 mld euro stabilnego wsparcia do 2027 roku. Według KE obecna sytuacja jest bowiem nie do utrzymania.

Nie jesteśmy pierwszym krajem, w którym wybory odbywają się w czasie prezydencji Premier Pedro Sanchez

UE przekazała do tej pory Ukrainie 30 mld euro, wykorzystując elastyczność w różnych miejscach budżetu, ale wszystkie rezerwy zostały już wyczerpane. Do tego chce dodatkowe pieniądze na zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz na politykę migracyjną, a konkretnie na wzmocnienie granic zewnętrznych i na wsparcie dla państw trzecich, które zgodziłyby się w zamian na powstrzymanie fali migracji do UE. W przeszłości taka umowa z Turcją pozwoliła na zatrzymanie uchodźców syryjskich, teraz podobna umowa jest negocjowana w Tunezją.

Hiszpanie popierają propozycję KE, Niemcy i Holandia się nie zgadzają. Uważają, że pieniądze są potrzebne tylko dla Ukrainy, a nie na inne cele. A i w tym wypadku można jeszcze poszukać środków w obecnym budżecie, na przykład ciąć wydatki na politykę spójności i politykę rolną.

– Nigdy się na to nie zgodzimy – słyszymy nieoficjalnie w Madrycie.