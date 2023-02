04:25 Zełenski: Rosjanie wciąż mają zasoby, by prowadzić działania ofensywne

- Nie pozostawimy żadnego agresywnego działania najeźdźcy bez odpowiedzi. Wróg znajduje się na specyficznym etapie, gdy rosyjska porażka strategiczna jest już oczywista. Ale taktycznie, wciąż mają zasoby, by prowadzić działania ofensywne. Szukają opcji, by zmienić przebieg wojny - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski dodał,że Ukraina musi "robić to, co robi: wzmacniać swoją odporność". - Musimy być absolutnie zjednoczeni w naszym pragnieniu dostarczenia armii i wszystkim obrońcom niezbędnej broni i sprzętu - my, w Ukrainie, musimy mówić jednym głosem do świata ws. dostaw środków obrony. Musimy także zwiększać globalną presję na Rosję każdego miesiąca - dodał. - Wróg musi wyjść z tego etapu (wojny) znacznie słabszy niż przewiduje w najgorszym scenariuszu - podsumował Zełenski.



04:21 Włosko-francuskie zestawy przeciwlotnicze SAMP/T trafią na Ukrainę w ciągu dwóch miesięcy

Deklarację taką złożył w telewizji Rai News szef MSZ Włoch, Antonio Tajani. Według Tajaniego przekazanie Ukrainie zestawów SAMP/T pozwoli stworzyć tarczę antyrakietową, która "ochroni Kijów i inne strategiczne miejsca". Zestawy SAMP/T są zdolne do zwalczania samolotów na odległość 100 km, a rakiet - na odległość do 25 km. Oprócz zestawów SAMP/T Włochy i Francja mają przekazać Ukrainie również 700 sztuk pocisków przeciwlotniczych do ich uzbrojenia.



04:16 W najbliższym czasie dojdzie do rozmów ministrów obrony Turcji, Rosji i Syrii

Informację taką przekazał minister obrony Turcji, Hulusi Akar. Będzie to kontynuacja rozmów, które odbyły się w grudniu w Moskwie, gdy po raz pierwszy od 11 lat doszło do spotkania ministra obrony Turcji i Syrii. W wojnie domowej, która toczy się w Syrii od 2011 roku, Turcja wspiera rebeliantów walczących z reżimem prezydenta Syrii, Baszara el-Asada.



