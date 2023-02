Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 345 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja poniosła taktyczną porażkę, ale wciąż jeszcze dysponuje zasobami pozwalającymi jej prowadzić działania ofensywne.

Steffen Kotré z AfD wywołał poruszenie swoim występem u czołowego kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowjowa. Sołowjow to twarz propagandy Putina, jak kremlowscy politycy jest objęty sankcjami (Włochy skonfiskowały jego luksusowe wille nad jeziorem Como) za podżeganie do wojny i agitację antyukraińską.

We fragmentach wideo z czwartkowego wydania programu Sołowjowa, opublikowanych w mediach, społecznościowych Steffen Kotré mówi, że „zwykli Niemcy nie chcą, aby ich kraj udzielał Ukrainie pomocy wojskowej, ale media mainstreamowe robią wszystko, by zwrócić ludność Niemiec przeciwko Rosji”.

Presja i osłupienie

W programie Sołowjowa Kotré połączył swoje zarzuty wobec mediów z krytyką niemieckich dostaw broni do Ukrainy. Jak mówił, to „wprawiło go w osłupienie”. Jego zdaniem „Niemcy ugięły się pod presją”.

Poseł AfD z Brandenburgii zwrócił też uwagę w rosyjskiej telewizji państwowej, że minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock mówiła niedawno o „wojnie przeciwko Rosji”.

W piątek odrzucił krytykę dotyczącą jego wczorajszego występu. Bronił swojego wystąpienia, pisząc na Twitterze: „Wywiadów udzielam wszystkim”.

„Rozmawiam nawet z niemieckimi mediami, które chcą zlikwidować Niemcy. Ale wiele mediów chce wszystko przekręcić na swój sposób” – dodał. Jego dewizą, jak twierdzi, są „dyplomacja i rozmowa ze wszystkimi, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów”.

AfD i rosyjska propaganda

Sekretarz parlamentarna SPD Katja Mast zarzuciła AfD, że partia ta daje się wykorzystać dla celów rosyjskiej propagandy.

– Raz po raz AfD szerzy rosyjską propagandę. Ten występ w talk-show mówi sam za siebie i jest celowo wykorzystywany przez rosyjską propagandę.

Katja Mast zarzuciła kierownictwu AfD, że nie zdystansowało się wystarczająco od Kotrégo. – To, że kierownictwo AfD po raz kolejny wije się niczym piskorz, to stary schemat jego postępowania, który stale musi być obnażany – skomentowała.

Irytacja w AfD

Pojawienie się Kotrégo w programie Sołowjowa nie było wcześniej uzgodnione w klubie poselskim AfD w Bundestagu – jak dowiedziała się agencja AFP w kręgach tej frakcji. W jej łonie ten poseł z Brandenburgii uważany jest za szczególnie bliskiego Kremlowi.

Steffen Kotré wywołał poirytowanie w szeregach AfD, gdy tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę twierdził w Bundestagu, że USA utrzymują tam laboratoria broni biologicznej. W odpowiedzi kierownictwo klubu poselskiego AfD poprosiło go o spotkanie i wyjaśnienie jego stanowiska – informuje agencja AFP.

AfD jest przeciwna dostawom niemieckiej broni do Ukrainy. Kierownictwo partii i jej klubu poselskiego wprawdzie potępiło wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie obarczyły NATO winą za błędy.

W ubiegłym tygodniu kilku polityków AfD – w tym Jürgen Elsaesser, wydawca magazynu „Compact”, który jest uznawany przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji za osobę o poglądach narodowo-nacjonalistycznych – założyło stowarzyszenie Ostwind (pol. „Wschodni wiatr”). Stowarzyszenie to wzywa do zbliżenia Niemiec z Rosją i jej prezydentem Władimirem Putinem.