Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 314 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosjanie zamierzają prowadzić długotrwałe ataki na cele na Ukrainie z użyciem dronów-kamikadze.

- Życie jest mocno przecenione. Po co bać się tego, co jest nieuniknione? Przede wszystkim, cóż, pójdziemy do nieba. Śmierć jest końcem jednej ziemskiej drogi i początkiem innej. Ale bać się go i na tej podstawie pozwolić mu wpływać na podejmowane decyzje...- mówił w swoim programie Sołowjow.

Uczestnicy telewizyjnego show poparli Sołowjowa, mówiąc, że Rosjanie kiedyś żyli dla jednego dnia, a teraz mają "nieuchwytne marzenie, wysoki cel".

Według propagandysty "warto żyć tylko po to, za co można umrzeć, tak powinno być".

Dodał też, że rosyjscy żołnierze na froncie na Ukrainie mają rzekomo "wyraźne pojęcia tego, o co walczą, dlaczego walczą".

Rosyjscy propagandziści powtarzali też narrację rosyjskich przywódców, że rzekomo walczą "z szatanem".