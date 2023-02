Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 345 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja poniosła taktyczną porażkę, ale wciąż jeszcze dysponuje zasobami pozwalającymi jej prowadzić działania ofensywne.

Płk Czerewaty przekonuje, że głównym aktywem Rosjan na froncie jest liczba żołnierzy, którzy mogą zostać skierowani do walki.



- Rzucają na front żołnierzy z poboru i próbują znaleźć punkty, w których mogą przełamać naszą obronę - mówił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk w rozmowie z ukraińskim radiem. - Celem jest wypełnienie celu ich przywództwa, przejęcie kontroli nad całym obwodem donieckim - dodał.

- Ale te plany są krzyżowane od kilku miesięcy - podkreślił rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk.

Tymczasem przemawiając na uniwersytecie w Waszyngtonie dyrektor CIA, William Burns ocenił, że na Ukrainie "absolutnie kluczowe" będą wyniki walk w najbliższych sześciu miesiącach.

Zdaniem Burnsa Władimir Putin, prezydent Rosji, na razie nie jest poważnie zainteresowany negocjacjami ws. pokoju.



- Kluczowe będą wydarzenia na polu walki w najbliższych sześciu miesiącach, tak to widzimy - powiedział Burns.

Po 24 lutego Rosja zajęła i kontroluje do dziś ok. 18 proc. terytorium Ukrainy

Dyrektor CIA mówił, że trzeba "dać Putinowi jasno do zrozumienia, że nie tylko nie będzie mógł dalej posuwać się na Ukrainie, ale że z każdym miesiącem naraża się na coraz większe ryzyko utraty terytorium, które do tej pory nielegalnie zagarnął".



W 2014 roku Rosja zajęła i nielegalnie anektowała ukraiński Krym.