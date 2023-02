Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 345 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja poniosła taktyczną porażkę, ale wciąż jeszcze dysponuje zasobami pozwalającymi jej prowadzić działania ofensywne.

"Sueddeutsche Zeitung" pisze też, że niemiecki rząd rozmawia o zakupie 15 zestawów przeciwlotniczych Gepard od Kataru, by później przekazać je Kijowowi.



Czołgi Leopard 1 chcą przywrócić do użytku koncerny Rheinmetall i Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Firmy te są gotowe przygotować do użycia kilkadziesiąt takich czołgów.

Niemiecki dziennik pisze jednak, że w przypadku Leopardów 1 problemem może być pozyskanie odpowiednich ilości amunicji kalibru 105-mm.

Duże ilości tej amunicji ma Brazylia, ale jak dotąd prezydent tego kraju, Luiz Inácio Lula da Silva, odmówił dostarczenia tej amunicji walczącej Ukrainie, podobnie jak amunicji do zestawów przeciwlotniczych Gepard. W przypadku tych ostatnich Ukraina ma tylko ok. 30 tys. sztuk amunicji potrzebnej do ich uzbrojenia, co znacznie ogranicza możliwość wykorzystania gepardów.



Jednocześnie przedstawiciele niemieckiego rządu rozmawiają z przedstawicielami MSZ Kataru o zakupie 15 zestawów przeciwlotniczych Gepard, których Katar używał do ochrony stadionów piłkarskich w czasie mundialu - pisze "Sueddeutsche Zeitung".

Niemcy już wcześniej podjęły decyzję o dostarczeniu Ukrainie 14 czołgów Leopard 2

- Gepardy sprawdziły się w czasie wojny na Ukrainie. Jeśli pozyskamy je od partnerów, z pewnością pomogą Ukraińcom - powiedział minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, cytowany przez niemiecki dziennik.



Niemcy już wcześniej podjęły decyzję o dostarczeniu Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 z magazynów Bundeswehry. Czołgi te mają trafić na Ukrainę pod koniec marca lub na początek kwietnia, po wcześniejszym przeszkoleniu ukraińskich załóg.