Jednocześnie prezydent Andrzej Duda - jak informuje BBN - na stanowisko nowego dowódcy wojsk obrony terytorialnej powołany został gen. bryg. Maciej Klisz.



Reklama

Gen. Kukuła był dotychczas dowódcą wojsk obrony terytorialnej.

Czytaj więcej Komentarze Marek Kozubal: Generał Kukuła, czyli pierwszy strażak Rzeczpospolitej Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Wiesław Kukuła, ma stanąć na czele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zastąpi na tym stanowisku – generała Jarosława Mikę, który odchodzi na emeryturę.

Na stanowisku dowódcy generalnego gen. Kukuła zastępuje gen. Jarosława Mikę.



Gen. Jarosław Mika, decyzją prezydenta, został odznaczony Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Reklama

Uroczystość wręczenia przez prezydenta aktów mianowania oraz orderu odbędzie się w poniedziałek 6 lutego w Pałacu Prezydenckim - podaje BBN.



Gen. Kukuła był związany z WOT od początku istnienia tej formacji. Na początku był szefem sztabu, potem został dowódcą WOT - to ostatnie stanowisko zajmował przez dwie trzyletnie kadencje.

Gen. Klisz, który zastąpi gen. Kukułę na stanowisku szefa WOT, to były szef sztabu WOT. 14 sierpnia 2020 roku został zastępcą dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nowy dowódca WOT przez większą część służby był związany z wojskami specjalnymi. Brał udział m.in. w misji w Afganistanie.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, które obejmuje gen. Kukuła, to jedna z trzech najważniejszych instytucji w polskiej armii. Zadaniem tego dowództwa jest przygotowanie żołnierzy i sprzętu do wykorzystania w czasie wojny. Zajmuje się też m.in. przygotowaniem systemu mobilizacyjnego na czas wojny i szkoleniem rezerw.

"Generał Kukuła jest jednym z najbliższych współpracowników ministra Mariusza Błaszczaka. Słusznie można go obarczyć upolitycznieniem tej formacji, o czym zresztą pisałem w 'Rzeczpospolitej', gdy do jednostek WOT zapraszani byli politycy PiS, także ci uczestniczący w kampanii wyborczej do europarlamentu. Istotniejsze jest to, że jego żołnierze realizowali obowiązki, które powinny być przypisane do służb cywilnych – to oni nosili paczki z płynem odkażającym do szpitali, ewakuowali pacjentów DPS-ów zagrożonych COVID, pobierali wymazy przy szpitalach, ale też wspomagali strażaków przy pożarach lasów, powodziach, a teraz nawet wykorzystywali swój sprzęt do odśnieżania ulic. Oczywiście patrolowali też tzw. pasek przy granicy z Białorusią" - pisał o nowym dowódcy generalnym dziennikarz działu krajowego "Rzeczpospolitej", Marek Kozubal.