Wiceszef MSZ był pytany o doniesienia "Dziennika Gazety Prawnej", który podał, że Joe Biden w czasie nadchodzącej wizyty w Polsce (nie została jeszcze potwierdzona) ma ogłosić 10-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy.



- Plany można ogłaszać, natomiast na ile one są możliwe do wprowadzenia, to osobne pytanie. Sądzę, że tak naprawdę warunkiem jakiegokolwiek trwałego pokoju w Europie, jest to, aby Ukraina Rosję ze swojego terytorium przepędziła - odparł Jabłoński.

- Wyjście z twarzą dla agresora z tego konfliktu byłoby najgorszym scenariuszem, nie tylko jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale też globalnie - dodał.

- Naszym celem jest, aby Rosja wyszła z tego konfliktu pokonana, aby straciła twarz i żeby została rozliczona. Żeby były konsekwencje - mówił też wiceszef dyplomacji.

A czy zorganizowany w Kijowie szczyt UE-Ukraina może przynieść realną korzyść Ukrainie, np. w postaci nowego pakietu sankcji wobec Rosji (byłby to już dziesiąty taki pakiet).

Brakuje zdecydowanego podejścia do krajów, do podmiotów trzecich, o których wiemy, że w taki czy inny sposób Rosji pomagają Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ

- 10 pakiet sankcji jest w tej chwili dopracowywany. Od dawna mówimy, że te sankcje powinny być jak najściślejsze, ale powinny być też szczelne. Kluczowe jest, aby skutecznie przeciwdziałać obchodzeniu sankcji - odpowiedział.



A czy sankcje wobec Rosji są skuteczne?

- Gdyby sankcji nie było Rosja miałaby dużo lepszą sytuację, byłaby w stanie dużo szybciej produkować broń, miałaby dostęp do technologii, których w tym momencie nie ma. My ten dostęp im odcięliśmy, albo bardzo mocno ograniczyliśmy - tłumaczył Jabłoński.

- Brakuje zdecydowanego podejścia do krajów, do podmiotów trzecich, o których wiemy, że w taki czy inny sposób Rosji pomagają. Takie osoby powinny być też objęte sankcjami w UE - dodał.