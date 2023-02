05:40 Zestawy IRIS-T, Arrow-3 i Patriot mają złożyć się na niemiecką tarczę antyrakietową

Ostateczny koszt systemu obrony przeciwrakietowej, jaki chcą stworzyć Niemcy, nie jest jeszcze znany, ponieważ negocjacje w tej kwestii nadal się toczą.

05:17 Ukraińska Gwardia Narodowa pokazała zniszczenie oddziału szturmowego Grupy Wagnera w rejonie Bachmutu

Jak czytamy na kanale Gwardii Narodowej w serwisie Telegram 27 stycznia, w rejonie Bachmutu, 3 Brygada Gwardii Narodowej wraz z 44 Samodzielną Brygadą Artylerii wykryła lokalizację oddziału rosyjskich najemników. W efekcie udało się zniszczyć jednostkę w sile plutonu - czytamy we wpisie.



04:58 W ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli ataki Rosjan w rejonie Bachmutu, Krasnej Hory i Błahodatnego

Rosjanie próbują też atakować Łyman, miasto odbite przez ukraińską armię w październiku, które pełni dziś ważną rolę w zaopatrywaniu ukraińskich wojsk walczących na froncie.

04:33 Zełenski: Wróg stara się o zdobycze, by pokazać w rocznicę inwazji, że Rosja ma jakieś szanse

- Dochodzi do pewnego nasilenia działań ofensywnych na froncie - na wschodzie naszego kraju. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Wytrwaliśmy przez cały ten czas, od lutego do lutego. Wróg stara się o jakiekolwiek zdobycze teraz, by pokazać w rocznicę inwazji, że Rosja ma jakieś szanse. W takich okolicznościach musimy być szczególnie zjednoczeni, szczególnie skupieni na interesie narodowym i - w efekcie - szczególnie odporni. Jestem pewien, że w tym wytrwamy - dodał.



04:29 W lutym co najmniej cztery posiedzenia RB ONZ ws. Ukrainy

O tym, że Rada Bezpieczeństwa ONZ w lutym odbędzie co najmniej cztery posiedzenia poświęcone sytuacji na Ukrainie, poinformował Dmitrij Poliański, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ. Posiedzenia mają odbyć się 6 lutego (będzie poświęcone humanitarnym aspektom wojny na Ukrainie) i 24 lutego (w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę), a także 8 lutego (na żądanie Rosji, w kwestii perspektyw pokojowego zakończenia konfliktu na Ukrainie) oraz 23 lutego (to spotkanie będzie poświęcone relacjom ONZ-UE, ale w jego trakcie ma być poruszony temat Ukrainy).



04:24 W środę z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło pięć statków z żywnością

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, zawartego między ONZ, Turcją, Rosją i Ukrainą podało, że w piątek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło pięć statków z kukurydzą, pszenicą i soją. Łącznie na ich pokładach znajdowało się 216 719 ton żywności. Statki te udały się do Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Chin i Egiptu. Łącznie, od 22 lipca, z ukraińskich portów wypłynęły 694 statki, na pokładzie których znajdowało się 19 288 350 ton żywności.



04:17 Wyrzutnie strategicznych pocisków międzykontynentalnych Jars rozpoczęły patrole w Kraju Ałtajskim

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że mobilne wyrzutnie strategicznych pocisków międzykontynentalnych RS-24 Jars rozpoczęły patrole w Kraju Ałtajskim. Ministerstwo opublikowało nagranie, na którym widać wyrzutnie w czasie patrolu i w trakcie zmieniania pozycji w zaśnieżonym rejonie. Załogi wyrzutni mają w ramach patroli pokonywać do 100 km, zmieniać pozycje polowe, maskować wyrzutnie oraz rozpraszać wyrzutnie m.in. w terenach zalesionych - wynika z komunikatu resortu obrony Rosji.



