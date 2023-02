Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że sytuacja w Donbasie staje się jeszcze poważniejsza.

Szwecja i Finlandia czekają na zgodę Turcji na ich przyjęcie do NATO, którego Turcja jest członkiem.

Źródła w Kongresie poinformowały CNN, że administracja Bidena przygotowuje się do zwrócenia się do kongresmenów o zatwierdzenie sprzedaży F-16 do Turcji, co byłoby jedną z największych sprzedaży broni od lat.

Ponadpartyjna grupa 27 senatorów napisała jednak w liście do prezydenta, że Kongres „nie może rozważać przyszłego wsparcia dla Turcji”, w tym sprzedaży samolotów F-16, dopóki Ankara „nie zakończy ratyfikacji protokołów akcesyjnych”.

Czytaj więcej Polityka Erdogan: Szwecja może być zszokowana odpowiedzią Ankary Prezydent Turcji Tayyip Erdogan zasygnalizował w niedzielę, że Ankara może zgodzić się na przystąpienie Finlandii do NATO, ale Szwecja może być "zszokowana" odpowiedzią Ankary.

„Brak ratyfikacji protokołów lub przedstawienia harmonogramu ratyfikacji zagraża jedności Sojuszu w kluczowym momencie historii, gdy Rosja kontynuuje brutalną inwazję na Ukrainę” – czytamy w liście. „Produktywne i wzajemnie korzystne dwustronne stosunki bezpieczeństwa z Turcją leżą w interesie Stanów Zjednoczonych i czekamy na ratyfikację przez rząd Turcji protokołów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO”.

Finlandia i Szwecja formalnie złożyły wnioski o członkostwo w NATO zeszłego lata, zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powiedział wówczas, że odrzuci wnioski, oskarżając oba kraje o to, że są „jak pensjonaty dla organizacji terrorystycznych”.

W czerwcu 2022 roku Turcja, Szwecja i Finlandia podpisały memorandum, w którym oba skandynawskie kraje zobowiązały się m.in. do wsparcia Turcji w "walce z zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa narodowego", podpisanie umów o ekstradycji i niewspieranie PKK.

Sytuacja zaostrzyła się po niedawnych incydentach w Sztokholmie, gdy podczas antytureckich protestów przed ambasadą spalono Koran.