Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że sytuacja w Donbasie staje się jeszcze poważniejsza.

Na temat unijnych sankcji na Moskwę prezydent Ukrainy mówił podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

- Omówiliśmy nowe sankcje wobec Rosji, w szczególności dziesiąty pakiet sankcji UE. To jest wspólne europejskie zadanie - zmniejszyć zdolność Rosji do obchodzenia sankcji, a im szybciej i lepiej to zadanie zostanie wykonane, tym bliżej będziemy pokonania rosyjskiej agresji - mówił Wołodymyr Zełenski.

- Teraz widzimy, że tempo sankcji w Europie nieco zwolniło, a państwo terrorystyczne, przeciwnie, zwiększa tempo dostosowania się do sankcji - dodał.

W czwartek przedstawiciele Komisji Europejskiej spotykają się w Kijowie z rządem Ukrainy. Tematy rozmów to m.in. wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją, koordynacja działań na rzecz odbudowy Ukrainy, kontynuacja kluczowych reform oraz podejście Ukrainy do członkostwa w UE. Na piątek zaplanowano szczyt UE-Ukraina.

Ursula von der Leyen zapowiedział, że 10. pakiet sankcji wobec Rosji zostanie przyjęty w rocznicę rozpoczęcia inwazji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że Rosja będzie musiała również zapłacić za zniszczenia, które spowodowała i będzie musiała zapewnić środki na odbudowę Ukrainy.

- Oznacza to, że rosyjskie środki publiczne zostaną wykorzystane na rzecz Ukrainy. Podejmujemy decyzję, jak to zrobić - powiedziała.