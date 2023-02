Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że sytuacja w Donbasie staje się jeszcze poważniejsza.

Niemcy przenieśli do Polski trzy baterie Patriot PAC-3. Według zapewnień polskiego MON będą one wspierać obronę wschodniej Polski przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z rosyjską agresją na Ukrainie. Mają być wpięte do polskiego systemu ochrony powietrznej i przeciwrakietowej.

„W dniu dzisiejszym kontyngent Sił Zadaniowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej #eVA w Polsce osiągnął wstępną gotowość operacyjną. Eskadry Bojowe Patriotów #BundeswehrimEinsatz zapewniają całodobową ochronę polskiej przestrzeni powietrznej na wschodniej flance” – poinformowała Bundeswehra. Dowódcą kontyngentu Air Missile Defence Taskforce jest pułkownik Jörg Sievers.

Jak podała niemiecka armia, do Polski wraz z Patriotami trafiło 350 żołnierzy, ale w razie potrzeby ich stan może zostać zwiększony, nawet do 650 żołnierzy. Niemieckie media podały, że żołnierze Bundeswehry będą przebywali w Polsce co najmniej pół roku, ale czas misji – ewentualne jej przedłużenie, ma być uzgodniony z Polską. „Czas trwania misji będzie ściśle skoordynowany z naszym partnerem sojuszniczym – Polską” – podaje dowództwo Bundeswehry. Przypomnijmy, że postanowienie prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie niemieckiego kontyngentu wojskowego w Polsce jest niejawne, zatem polskie władze nie podały ilu żołnierzy niemieckich liczy kontyngent i jak długo będzie on stacjonował w Polsce.

Zestawy patriotów zostały ustawione na poligonie wojskowym znajdującym się na północ od Zamościa.