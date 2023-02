Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że sytuacja w Donbasie staje się jeszcze poważniejsza.

2 lutego 1943 roku, po kilku miesiącach walk, walczące pod Stalingradem niemieckie oddziały skapitulowały co okazało się jednym z punktów zwrotnych II wojny światowej. Porażka Wehrmachtu pod Stalingradem rozpoczęła odwrót Niemców na froncie wschodnim.

W tym roku Rosjanie świętują 80 rocznicy bitwy w Wołgogradzie. W uroczystościach bierze udział prezydent Rosji, Władimir Putin, który po południu ma wygłosić przemówienie.

W czasie parady zwycięstwa ulicami Wołgogradu przejechały zarówno współczesne, jak i historyczne czołgi i pojazdy wojskowe.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Przewodniczący Dumy: Merkel pomogła nazistom z Kijowa przygotować się do wojny W rocznicę zakończenia zwycięstwem Armii Czerwonej bitwy stalingradzkiej, przewodniczący Dumy, Wiaczesław Wołodin, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że "historia pokazała, iż nie wszyscy wyciągnęli wnioski z porażki nazistowskich Niemiec pod Stalingradem".

Niektóre współczesne pojazdy miały na sobie oznaczenie "V" - tak samo oznaczane są pojazdy biorące udział w działaniach na Ukrainie.

61-letnia Irina Zołotoriewa, mieszkanka Wołgogradu, której krewni walczyli w Stalingradzie, widzi podobieństwo między wydarzeniami sprzed 80 lat a obecną wojną na Ukrainie.

- To nasuwa skojarzenia. Nasz kraj walczy o sprawiedliwość, wolność. Zwyciężyliśmy w 1943 i to jest przykładem dla współczesnego pokolenia. Sądzę, że wygramy znów, niezależnie od tego, co się stanie - mówi.



W środę w Wołgogradzie odsłonięto nowe popiersie Józefa Stalina, wraz z dwoma innymi popiersiami - marszałków Georgija Żukowa i Aleksandra Wasilewskiego.

Władze Rosji wielokrotnie porównywały obecną wojnę, którą toczą na Ukrainie, do II wojny światowej - jednak porównanie to zdecydowanie odrzuca strona ukraińska wskazując, że Rosja prowadzi na Ukrainie wojnę napastniczą, której celem jest powiększenie terytorium Federacji Rosyjskiej siłą.