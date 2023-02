05:16 Prokuratura generalna Ukrainy: Zidentyfikowaliśmy rosyjskiego żołnierza, który zabił cywila i rozczłonkował jego ciało

"Żołnierz Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej został poinformowany in absentia o podejrzeniu naruszania praw i zwyczajów wojny oraz o morderstwo z premedytacją" - informuje w komunikacie prokuratura generalna Ukrainy. Do zbrodni miało dojść w czasie okupacji przez Rosjan rejonu kupiańskiego w obwodzie charkowskim. Jak ustalili śledczy 31 lipca pochodzący z obwodu kurskiego żołnierz 7. Samodzielnego Pułku Zmechanizowanego rosyjskiej armii, wraz z innymi żołnierzami przyjechał do gospodarstwa w wiosce Bezmiateżne w rejonie kupiańskim. Podejrzany miał wysiąść z samochodu i powiedzieć rolnikowi, że przyjechał do niego, by pomóc mu w naprawie samochodu. Gdy rolnik do niego podszedł, rosyjski żołnierz strzelił mu w głowę zabijając go na miejscu. Następnie ciało ofiary miało zostać rozczłonkowane i podpalone.



05:00 USA przygotowują wart 2 mld dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

W skład pakietu mają wejść m.in. precyzyjne pociski GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) produkowane przez koncern Boeing, które mają zasięg 150 km. USA nie zgodziły się natomiast przekazać Kijowowi pocisków ATACMS o zasięgu do 300 km.

04:27 Zełenski: Staramy się, by Rosja straciła ostatnią nadzieję na sukces agresji

- Nasze siły obronne i siły bezpieczeństwa, nasi partnerzy - wszyscy staramy się zapewnić, by Rosja nie tylko nie dała rady odzyskać utraconych pozycji na polu walki, ale także, by straciła ostatnią nadzieję na (sukces) agresji w swoich rewanżystowskich próbach. Porażka Rosji będzie przeciwdziałać wszystkim próbom (realizacji) alternatywy dla trwałego pokoju - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 Od 22 lipca z Ukrainy wyeksportowano drogą morską ponad 19 mln ton żywności

Wspólne Centrum Koordynujące, organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca 2022 roku, podało w komunikacie, że we wtorek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły trzy statki z kukurydzą i pszenicą na pokładzie. Łącznie na pokładzie statków znajdowało się 166,5 tys. ton żywności. Wszystkie trzy statki płyną do Chin. Łącznie, od 22 lipca 2022 roku, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 690 statków, na pokładach których było 19 104 631 ton żywności.



04:19 Ambasador Rosji w USA: Waszyngton ma coś do ukrycia ws. działania laboratoriów na Ukrainie

Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA, pytany o słowa rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, Johna Kirby'ego, który mówił, że "USA realizowali zadania z zakresu przeciwdziałania pandemii w ramach aktywności w biolaboratoriach na Ukrainie", stwierdził, że gdyby tak było, w działania laboratoriów nie byłaby zaangażowana armia. - Amerykanie przeczą sami sobie. Jeśli ten program miał czysto pokojową naturę, dlaczego prace zostały ograniczone tak szybko? Dlaczego tymi sprawami zajmowała się armia, a nie cywilni specjaliści? Waszyngton nadal ma coś do ukrycia - ocenił.



